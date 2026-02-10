Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Premier League, turno infrasettimanale: il pronostico di Tottenham-Newcastle

Le due squadre hanno bisogno di punti visti i risultati deludenti delle ultime settimane
1 min
Tottenham-NewcastlePremier Leaguequote
Premier League, turno infrasettimanale: il pronostico di Tottenham-Newcastle© Getty Images

Turno infrasettimanale in Premier League e tra le sfide di oggi (ore 20.30) c’è Tottenham-Newcastle.

Segnano entrambe? Ecco il parere dei bookie

Gli “Spurs” hanno perso anche con il Manchester United e così adesso in campionato sono sette le partite senza vittoria (quattro pareggi e tre sconfitte).

Anche i “Magpies” vengono da tre ko di fila (contro Aston Villa, Liverpool e Brentofrd) e adesso entrambe sono a caccia di punti.

Può starci il Goal, offerto a 1.58 da Eplay24 e StarYes, a 1.57 da Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS