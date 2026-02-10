Tuttosport.com
Pronostici Serie B, il Venezia di Stroppa batte il Modena? Ecco il parere dei bookie

L'analisi del match che vede protagonista la capolista del torneo cadetto
Venezia-ModenaSerie Bpronostico
Pronostici Serie B, il Venezia di Stroppa batte il Modena? Ecco il parere dei bookie© Agenzia Aldo Liverani Sas

Tra le partite della serata, in Serie B, spicca Venezia-Modena. I lagunari sono reduci dalla vittoria per 2-1 a Frosinone che ricaccia indietro i ciociari (impedendogli il sorpasso in vetta) e permette ai neroverdi di rafforzare il primato in classifica (ora +3 sul Monza secondo). Il Modena aveva fatto abbastanza bene ma nelle ultime uscite ha frenato raccogliendo soltanto un paio di punti in 270 minuti.

Comparazione quote: segno 1 Venezia-Modena

Un break negativo che ha fatto scivolare i “canarini” all’ottavo posto, ultimo utile per accedere ai playoff. Al Penzo il miglior attacco (46 reti per il Venezia) affronta la seconda miglior difesa (19 le reti subìte dal Modena) ma, per quanto visto da un po’ di partite a questa parte, non sembra possa esserci storia. L’1 è obbligato.

La vittoria del Venezia è offerta a 1.78 da Eplay24, a 1.75 da BetFlag, a 1.73 da Bet365. Il pareggio è quotato a 3.60, il 2 del Modena a 4.50.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

