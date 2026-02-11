Tuttosport.com
Pronostico Sunderland-Liverpool, le quote sorridono ai Reds ma...

I "Black Cats" sono gli unici a non aver ancora perso in casa in questo campionato
1 min
Sunderland-LiverpoolpronosticoPremier League
Pronostico Sunderland-Liverpool, le quote sorridono ai Reds ma...© EPA

Prosegue anche stasera il turno infrasettimanale di Premier League con il Liverpool, reduce dal ko nel recupero con il Manchester City, che prova a ritrovare il sorriso sul campo del Sunderland.

Liverpool, ecco a quanto è quotato il 2 con il Sunderland

Una trasferta non proprio agevole visto che l'avversaria ha solo 3 punti in meno in classifica e all'andata ha pareggiato per 1-1 ad Anfield. Non solo, i "Black Cats" sono gli unici a non aver ancora perso tra le mura amiche: score di sette vittorie e cinque pareggi, con 21 gol fatti e 9 subìti.

I "Reds" sono al momento fuori dalle posizioni che valgono l'Europa e devono recuperare e allora... non si può prescindere dal segno 2.

Il successo esterno di Salah e compagni è offerto a 1.74 da Eplay24, a 1.72 da BetFlag e a 1.70 da Snai. Segno X a 3.75 mentre l'1 del Sunderland si gioca mediamente a 4.65.

