Pronostici Serie B, Sudtirol-Monza: c'è una super quota per...

Nella lotta a quattro per la promozione diretta in Serie A ci sono anche Monza e Frosinone (Venezia e Palermo hanno giocato ieri) ed entrambe sono chiamate stasera ad un impegno simile, contro due formazioni che invece puntano a un posto nei playoff ma al momento sono fuori dalle prime otto.

Pronostico e quote Sudtirol-Monza: segno 2

Il Monza apre le sfide odierne del torneo cadetto giocando a Bolzano contro un Sudtirol che sembra aver decisamente cambiato passo nell’ultimo periodo. Due sole vittorie nelle prime diciotto giornate (battute Sampdoria e Reggiana) e, addirittura, 4 successi consecutivi (più un pareggio qualche giorno fa) negli ultimi 5 turni. Un break positivo che ha permesso agli altoatesini di portarsi a distanza di sicurezza dalle posizioni dove si rischia la retrocessione con 29 punti all’attivo.

Certo sono ben 18 in meno rispetto ai 47 del Monza che, proprio per cercare di tornare quanto prima nella massima serie, non può permettersi passi falsi. I brianzoli hanno perso leggermente terreno dalla vetta a causa della inopinata sconfitta sul campo dell’Entella di 5 partite fa (a cui è seguito il 2-2 casalingo con il Frosinone) ma poi hanno ingranato di nuovo la quarta collezionando 3 vittorie consecutive. Per dovere di cronaca bisogna sottolineare che le recenti vittorie del Sudtirol sono arrivate contro avversarie sicuramente meno brillanti del Monza che, di conseguenza, stasera parte con i favori del pronostico. Il segno 2 è quotato a 2.18 da Eplay24, a 2.15 da Snai, a 2.10 da Eurobet e BetFlag. Il pareggio si gioca a 3.10, l'1 del Sudtirol vale 3.60.