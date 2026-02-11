Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Avellino-Frosinone, il pronostico: ecco cosa giocare tra Under 2,5 e Over 2,5

Gli uomini di Alvini vogliono ripartire dopo il ko nella sfida al vertice con il Venezia
2 min
Avellino-FrosinoneSerie Bpronostico
Avellino-Frosinone, il pronostico: ecco cosa giocare tra Under 2,5 e Over 2,5© Agenzia Aldo Liverani Sas

Con un’ora di ritardo rispetto al fischio d’inizio del Druso prenderà il via anche Avellino-Frosinone, un match dove i ciociari dovranno scrollarsi di dosso il ko casalingo di quattro giorni fa con il Venezia che ha impedito loro di effettuare il sorpasso e balzare in testa alla classifica. Ecco il pronostico del match.

Pronostico Avellino-Frosinone: occhio al numero di gol

Anziché primo l’undici laziale è stato scavalcato anche dal Monza e deve fare i conti anche con il Palermo (3-3 ieri in casa della Sampdoria) che, approfittando della situazione, si è inserito nel lotto delle squadre che puntano al salto diretto nella serie maggiore. L’Avellino è reduce dal ko con il Monza e, pur avendone ancora le possibilità, vede i playoff un po’ più distanti.

Il Frosinone, nell’arco di questa stagione, non è andato in rete soltanto 3 volte (contro Palermo, Venezia e Monza) e l’Avellino, in casa, ha fatto registrare 8 Over 2,5 contro 3 soli Under 2,5.

Forse proprio l’Over 2,5 è l’esito che si lascia preferire: quota 1.70 su Bwin, 1.77 su Snai e 1.78 su Eplay24.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS