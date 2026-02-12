Pronostici Coppa del Re, Atletico Madrid-Barcellona è una finale anticipata

Dall’Inghilterra ci si sposta in Spagna perché stasera è in programma l’andata della seconda semifinale di Coppa del Re . Un Atletico Madrid-Barcellona che promette fuochi d’artificio anche se i ruolini di marcia delle due squadre sono molto differenti. Ecco il pronostico del match: fischio d'inizio alle 21.00.

Atletico-Barcellona, ecco i consigli su cosa giocare

I “Colchoneros” vincono, pareggiano e perdono alternando questi risultati tra loro mentre i catalani vincono e... basta (un solo ko e 17 vittorie nelle ultime 18 partite in tutte le competizioni). Il precedente in campionato dice 3-1 per il Barcellona e anche stasera i blaugrana partono favoriti. Il segno 2 si può giocare a 2.14 su Eplay24 e NetBet, a 2.05 su Sisal.

In alternativa Goal+Over 2,5: la combo è offerta a 1.55 da Eplay24 e StarYes, a 1.48 da Elabet.