Serie C girone B, Ascoli-Torres: il pronostico è una "combo"

Ascoli-Torres, pronostico: segno 1 più...

I marchigiani sono infatti terzi e sono in corsa con il Ravenna per la piazza d’onore (l’Arezzo capolista è lontano 10 lunghezze) ma, soprattutto, propongono la miglior difesa del campionato (solo 15 reti subìte) nonché il secondo migliore attacco (38 le reti all’attivo). La formazione sarda, a parte i soli 20 punti fin qui conquistati (l’Ascoli ne ha 46), ha messo a segno la miseria di 18 reti (peggior attacco del torneo) incassandone 31 (e sono solo quattro le squadre che ne hanno prese di più). La formazione bianconera, dopo un periodo di leggero appannamento, sembra aver ripreso vigore con quattro vittorie e una sconfitta nell’arco delle ultime cinque esibizioni.

Anche la Torres fa registrare una sola sconfitta (all’ultima uscita) ma negli otto turni precedenti ha vinto un paio di incontri pareggiando i 6 rimanenti. Il match dell’andata si è disputato a fine settembre dello scorso anno e si è chiuso con la vittoria esterna dell’Ascoli per 1-0. Si è detto della solidità difensiva dei marchigiani che però, nelle ultime quattro esibizioni hanno comunque raccolto un pallone nella propria rete. Stasera si potrebbe tornare a mantenere la rete inviolata concedendo fiducia, in sintonia con le quote, non solo all’1 ma anche al NoGoal. La combo 1+No Goal è proposta a 2.20 da Eplay24 e Betsson, a 2.30 da Sisal.