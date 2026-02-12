Pronostico Campobasso-Livorno, intriga un segno dalla quota interessante

Altra sfida di rilievo della serata di Serie C è quella tra Campobasso e Livorno . Non si gioca per la testa della classifica ma per un posto nei playoff , posto che il Campobasso già occupa e che invece per il Livorno è ancora lontano qualche punto. Ecco il pronostico del match, in programma alle ore 20.30.

Comparazione quote Campobasso-Livorno: segno 1

Gli abruzzesi di punti ne hanno 33 (in realtà sarebbero 35 visti i 2 di penalizzazione) mentre i toscani sono fermi a quota 28. Il punto debole degli amaranto è il reparto arretrato che ha fin qui incassato la bellezza di 36 reti laureandosi (e non è un bel titolo) seconda peggior difesa del campionato.

Il Campobasso vanta invece il quinto miglior attacco (31 reti all’attivo), in casa ha perso solo 2 volte e nelle ultime 7 esibizioni nel suo stadio ha prima fatto registrare 3 pareggi a cui hanno fatto seguito 4 vittorie. Anche se la quota è abbastanza elevata è il segno 1 che si lascia preferire.

Il successo del Campobasso è in lavagna a 2.10 su Eplay24, a 2.05 su Bwin e Snai.