Pronostici Liga, ecco cosa giocare in Elche-Osasuna

Padroni di casa vicini al terz'ultimo posto, gli ospiti navigano a centro classifica
2 min
Pronostici Liga, ecco cosa giocare in Elche-Osasuna© Getty Images

Anche LaLiga propone il suo anticipo del venerdì. Un anticipo che mette di fronte Elche e Osasuna con i padroni di casa pericolosamente vicini al terz'ultimo posto (solo un paio di punti di vantaggio) e gli ospiti che navigano, invece, più serenamente a centro classifica. Ecco il pronostico di Elche-Osasuna, in programma venerdì 13 febbraio alle 21.00.

Pronostico Elche-Osasuna: le scommesse sui gol segnati

Una situazione che, visto il rendimento recente, non poteva essere diversa da così. L'Elche, infatti, nelle ultime 6 giornate di campionato ha conquistato soltanto un paio di punti (e viene da 3 ko di fila) mentre la formazionedi Pamplona nelle ultime 7 esibizioni ne LaLiga ha vinto in ben 4 occasioni con un solo ko cinque giornate fa. L'Elche viene da 6 esiti Goal di fila e 4 Over 2,5 mentre l'Osasuna nelle ultime 4 esibizioni ha collezionato 4 Goal e altrettanti Over 2,5. Anche stasera potrebbe andare così. Il Goal si gioca a 1.75 su Eplay24, a 1.72 su Lottomatica, a 1.70 su Snai.

L'Over 2,5 è quotato a 1.98 da Eplay24, a 1.97 su Betsson, a 1.90 da BetFlag.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

