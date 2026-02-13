Pronostico Inter-Juventus, Goal o No Goal? Ecco il parere dei bookie

Chivu vuole mandare l'ennesimo segnale al campionato, Spalletti dopo il 2-2 acciuffato in extremis con la Lazio cerca un risultato positivo utile per classifica e autostima, visto che di fronte c'è la capolista della Serie A . Ecco quote e pronostico di Inter-Juventus , attesissimo derby d'Italia in programma sabato 14 febbraio alle 20.45.

Segnano entrambe? Scopri le quote assegnate all'esito Goal

Inter prima con 58 punti, Juve 12 lunghezze più giù. Dodici come i risultati utili consecutivi inanellati dall'Inter, 11 vittorie e un pareggio. Una dichiarazione d'intenti quella della truppa nerazzurra, che ha fatto registrare l'Over 2,5 in 9 delle 12 partite di campionato giocate al Meazza. Quello dei gol segnati è ovviamente uno dei temi caldi di Inter-Juve. Nella storia recente vincerebbe l'Under 2,5 ma due delle ultime tre sfide sono terminate 4-4 e (quella del girone d'andata) 4-3 per la Juventus. Per questo motivo, sul fronte dell'Under/Over 2,5 le quote sono abbastanza bilanciate: massimo due reti totali si giocano a 1.80, l'Over 2,5 è proposto a 1.90.

Inter favorita sulla Juve secondo i bookie. Il segno 1 è in lavagna a 1.90 su Sisal, a 1.95 su Planetwin, a 1.96 su Eplay24. Il pareggio (sarebbe il secondo per l'Inter dopo quello con il Napoli) viaggia a 3.35, il 2 bianconero si attesta su quota 4. L'Inter non ha subìto gol in 4 delle ultime 5 giornate ma i bookie ritengono plausibile un risultato finale con almeno una rete per parte. Il Goal è a 1.76 su Eplay24, a 1.72 su BetFlag, a 1.67 su Snai. Il No Goal rende circa 2 volte la posta.