Pronostico Rennes-Psg, Luis Enrique vuole consolidare il primo posto in classifica

Prima il divario era inferiore ma, dopo le tre sconfitte consecutive del Rennes nelle ultime tre giornate, i punti di vantaggio del Psg capolista sull’undici bretone sono diventati addirittura venti (51 contro 31). Il ko di sabato scorso contro il Lens (1-3) è costato il posto a Habib Beye che sembra però essere caduto in piedi visto che è già in trattativa con il Marsiglia per diventare il successore di De Zerbi sulla panchina dell’OM.
Comparazione quote: segno 2 Rennes-Psg
Il nuovo corso del Rennes non poteva però iniziare in maniera più complicata. Nel primo dei due anticipi di stasera riceve il Psg capolista che, in campionato, viene da 7 vittorie consecutive (l’ultima per 5-0 proprio contro il Marsiglia). Un 5-0 che, vale la pena ricordarlo, è anche il punteggio con cui si è chiusa l’andata della sfida di stasera al Roazhon Park e che non sembra lasciare troppe speranze alla squadra di casa.
I parigini vantano il miglior attacco del torneo (48 reti all’attivo) e la miglior difesa (solo 16 le reti subìte) mentre il Rennes, con 34 reti al passivo, nonostante occupi il sesto posto in classifica, rappresenta addirittura la terza peggior difesa del campionato. Il Psg, dopo aver inseguito a lungo, solo qualche turno fa è riuscito a scavalcare il Lens conquistando la vetta della classifica.
Lens che, però, è soltanto un paio di lunghezze più dietro pronto ad effettuare un controsorpasso non appena se ne dovesse presentare l’occasione. Un rischio che la squadra della Capitale non vorrà correre stasera cercando di tornare a Parigi con i 3 punti in tasca. Operazione possibile per cui, in sintonia con le quote, largo al segno 2: quota 1.43 su Eplay24, 1.40 su Eurobet, 1.39 su Bwin.