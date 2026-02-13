Pronostico Rennes-Psg, Luis Enrique vuole consolidare il primo posto in classifica

Prima il divario era inferiore ma, dopo le tre sconfitte consecutive del Rennes nelle ultime tre giornate, i punti di vantaggio del Psg capolista sull’undici bretone sono diventati addirittura venti (51 contro 31). Il ko di sabato scorso contro il Lens (1-3) è costato il posto a Habib Beye che sembra però essere caduto in piedi visto che è già in trattativa con il Marsiglia per diventare il successore di De Zerbi sulla panchina dell’OM.