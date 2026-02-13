Serie A, testacoda Pisa-Milan: il pronostico

Pisa-Milan, le migliori quote per il 2 rossonero

Non c’è bisogno di pensarci troppo per intuire che sia i toscani che il “Diavolo” avrebbero bisogno di una vittoria per cercare di raggiungere i propri (opposti) obiettivi. A dire la verità non serve neanche troppo intuito per immaginare che, nell’anticipo di stasera tra Pisa e Milan, il divario tecnico sembra davvero ampio e che per l’undici di casa la conquista dei 3 punti è un’impresa davvero ardua.

Il Milan, che ha anche tirato il fiato (non gioca da dieci giorni) in Serie A non perde da 22 turni consecutivi (è andato ko all’esordio contro la Cremonese e poi mai più) realizzando sempre almeno una rete da 17 gare di fila (l’ultima, e unica, volta a secco risale allo 0-0 con la Juventus della sesta giornata). Una regolarità realizzativa di cui non dispone certo il Pisa che in metà delle gare giocate finora (12) non è invece riuscito ad andare in rete. Lo spettro della retrocessione può aumentare l’impegno dei toscani ma, carta alla mano, sembra proprio che il 2, stasera, sia un segno obbligato.

La vittoria del Milan è quotata a 1.58 da Eplay24 e Eurobet, a 1.57 da Sisal. Il pareggio (2-2 all'andata a San Siro) vale 3.85, l'1 tocca quota 6.