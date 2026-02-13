De Zerbi torna ad allenare in Serie A? In lavagna c'è anche la Juve!

Quote prossima squadra De Zerbi: ecco la squadra in pole secondo i bookie

Eliminazione dalla Champions e 0-5 col Psg: vaso colmo, De Zerbi-Marsiglia al capolinea. Fine di un rapporto da tempo burrascoso, fatto di una difficile gestione di liti interne (vedi la lite Rabiot-Rowe all'inizio di questa stagione), difficoltà nel farsi seguire dalla squadra e critiche pesanti da parte della stampa francese nei confronti suo operato.

Non mancano però gli estimatori del tecnico, che all'OM ha fatto anche cose buone rigenerando un giocatore che sembrava smarrito come Mason Greenwood.

Un po' a sorpresa, alcuni operatori considerano favorita una squadra di Serie A nel mercato "Prossima squadra De Zerbi" al 1° agosto 2026: si tratta del Napoli, in lavagna a 4.50. Il che vorrebbe dire divorzio tra Conte e il Napoli. Diversamente, il futuro di De Zerbi potrebbe essere in Premier League, per la precisione alla guida del Tottenham che sta facendo bene in Europa ma non in Premier League. L'ombra di De Zerbi aleggia dunque sulla testa dell'esonerato Thomas Frank: quota 6 per la possibilità che RDZ sia il prossimo allenatore degli Spurs. La terza opzione caldeggiata dai bookie è il Como, a quota 7.50.

In questo caso non per un "fallimento" di Fabregas ma per un'eventuale chiamata da parte di qualche "big" che potrebbe attrarre lo spagnolo, lasciando così libera la panchina dei lariani.

Altre opzioni per De Zerbi? In lavagna ci sono Fiorentina e Lazio a quota 9, Chelsea e Manchester United a 12. Tra le squadre "nominate" dagli operatori c'è anche la Juventus, proposta a 33 dunque una quota piuttosto alta. Per chiudere, la "romantica" ma poco praticabile soluzione: il ritorno al Foggia, bancato addidittura a 200!