Pronostico Como-Fiorentina, chi vince tra Fabregas e Vanoli? Le quote

Dopo Pisa-Milan , la 25ª giornata di Serie A prosegue con Como-Fiorentina . I lariani hanno conquistato la semifinale di Coppa Italia eliminando il Napoli ai rigori e adesso proseguono la loro rincorsa al quarto posto . Match delicato anche per i viola, disperatamente in cerca di punti salvezza . Ecco il pronostico di Como-Fiorentina , in programma sabato 14 febbraio alle 15.00.

Como favorito sulla Fiorentina, ecco a quanto è quotato il segno 1

In classifica il divario è netto: Como 41 punti, Fiorentina 18. Si gioca al Sinigaglia dove la squadra magistralmente guidata da Cesc Fabregas ha collezionato 6 vittorie, 5 pareggi e un solo ko (col Milan). Esattamente opposto il rendimento esterno della Fiorentina che conta un solo successo (a Bologna), cinque pareggi e sei sconfitte. Le disattenzioni difensive continuano a condannare i viola, raggiunti in extremis dal Torino la scorsa settimana. Di contro, Fagioli e compagni sono rimasti a secco di reti solo una volta nelle ultime undici giornate. Difficile confermarsi sul campo del Como, la seconda squadra migliore della Serie A (dopo la Roma) per gol subìti.

Anche questi dati giustificano pienamente lo status di "favorito" che i bookie attribuiscono al Como. Il successo di Nico Paz e compagni è offerto a 1.74 da Eplay24, a 1.73 da Snai, a 1.70 da Bet365. L'offerta per il segno X sale a 3.85, a 4.50 invece per il blitz dei viola.

Per una panoramica da estendere anche ad altri esiti di scommessa, può essere utile sottolineare che il Como in casa non ha ancora mai fatto registrare la somma gol 3. La Fiorentina, invece, è squadra regina del nostro campionato in fatto di "Multigol 3-4" che i viola hanno fatto registrare 14 volte su 24. Nei due precedenti stagionali (prima campionato e poi Coppa Italia) il Como ha battuto in rimonta la Fiorentina.

Nell'occasione, la combo 1X+Multigol 2-4 è offerta a 1.76 da Eplay24 e NetBet, a 1.72 da Sisal.