Serie B, quote e pronostico di Cesena-Venezia

Stroppa vuole ripartire dopo il ko casalingo con il Modena
2 min
Cesena-Veneziaquotepronostico
Serie B, quote e pronostico di Cesena-Venezia© LAPRESSE

In Serie B dove prosegue in testa alla classifica la lotta a quattro per la promozione diretta. Il Venezia capolista, caduto in casa con il Modena nell’ultimo turno, ha visto le altre farsi sotto e stasera sarà di scena a Cesena con tanta pressione addosso. Ecco il pronostico di Cesena-Venezia.

Quanti gol al Manuzzi? Ecco il pronostico

Per fortuna dei lagunari i romagnoli non stanno attraversando il loro migliore momento di forma (2 sole vittorie e 5 ko nelle ultime 7 giornate) mentre lo stop di quattro giorni fa dei neroverdi ha fatto seguito a una striscia di 8 vittorie consecutive. Anche al Manuzzi le quote strizzano l’occhio al 2 ma chi cerca un esito alternativo potrebbe anche guardare al Multigol 2-4.

Uno sguardo alle quote. Il 2 del Venezia è offerto a 2.10 da Eplay24 e Betsson, a 2.08 da Vincitu. Il Multigol 2-4 è in lavagna a 1.50 su Eplay24 e StarYes, a 1.55 su Elabet.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

