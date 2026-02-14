Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Pronostico Cremonese-Genoa, le quote dello spareggio salvezza tra Nicola e De Rossi

Partita delicata allo Zini tra due formazioni che cercano punti per allontanarsi dalla zona retrocessione
2 min
Cremonese-Genoapronosticoquote
Pronostico Cremonese-Genoa, le quote dello spareggio salvezza tra Nicola e De Rossi© Agenzia Aldo Liverani Sas

Quella di domenica pomeriggio (ore 15.00) sarà una partita particolare per Davide Nicola, visto l'avversario e la situazione di classifica della sua squadra. Di fronte, allo Zini, ci sarà il Genoa di De Rossi, che come i lombardi ha 23 punti in classifica e vuole allontanarsi dalla zona retrocessione. Ecco quote e pronostico di Cremonese-Genoa.

Quanti gol in Cremonese-Genoa? Ecco il consiglio

Un gol dell'ex Genoa Thorsby non è bastato alla Cremonese per evitare la sconfitta a Bergamo. Per i grigiorossi decima partita di fila senza vittoria con ben sette sconfitte nel periodo. I lombardi proveranno a sbloccarsi contro un Genoa che schiuma rabbia per due sconfitte rimediate contro Lazio e Napoli a causa di rigori assegnati ben oltre il 90'. La squadra allenata da Daniele De Rossi aveva evitato il ko nelle precedenti cinque giornate.

Goal e Over 2,5 si sono visti in combo nelle ultime tre partite giocate dai liguri. Posta in palio e difficoltà a segnare palesate dalla Cremonese (tre gol segnati nelle ultime dieci giornate) suggeriscono tuttavia un cambio di rotta.

Dello stesso avviso sono anche i bookmaker, che si aspettano un match da Under 2,5: quota 1.50 su Eplay24 e Staryes, 1.52 su Sisal.

All'andata a Marassi vinse 2-0 la Cremonese, risultato che di fatto ha sentenziato l'esonero di Vieira. Il Genoa, memore anche di quel risultato, proverà a portar via almeno un punto da Cremona. La doppia chance X2 si gioca a mediamente a 1.35.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS