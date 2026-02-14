Pronostico Torino-Bologna, che rebus! Ecco la possibile soluzione

Pronostico Torino-Bologna: esito primo tempo e Multigol

Bologna messo meglio in classifica ma, avendo vinto solo una volta nelle ultime dodici giornate, è decisamente delicata la situazione dei liguri. In trasferta solo Inter e Milan hanno segnato più gol del Bologna: 20, come le reti subìte in casa dal Torino che ne fanno la peggior difesa interna del campionato. Gli uomini di Baroni sono reduci dal 2-2 di Firenze, un pareggio che non si era visto nelle precedenti 12 giornate: 4 successi e 8 sconfitte.

Questa altalena di risultati rende difficile individuare il pronostico su chi vincerà tra Torino e Bologna. L'X primo tempo potrebbe rappresentare una giusta chiave per risolvere il rebus: quota 2.12 su Eplay24 e Betsson, 2.10 su Sisal.

Tra gli esiti di scommessa sui gol segnati occhio al Multigol 2-3, che comprende anche un eventuale 1-1 ancora mai fatto registrare dai piemontesi.

L'ipotesi che in Torino-Bologna ci siano due o tre reti totali è quotata a 2.00. Per il risultato esatto 1-1 l'offerta dei bookmaker si attesta su quota 6.