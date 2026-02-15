Il pronostico di Napoli-Roma: al Maradona si punta sul numero di gol totali

Una scappa, l’altra insegue e c’è stato anche un periodo in cui le posizioni erano invertite. Tra accelerazioni, frenate e riprese la classifica vede adesso il Napoli al terzo posto con tre lunghezze di vantaggio sulla Roma e un match, quello di stasera al Maradona , che potrebbe chiarire definitivamente i rapporti di forza tra le due squadre. Ecco il pronostico di Napoli-Roma .

Pronostico Napoli-Roma: Multigol 1-3

Il Napoli, dopo aver battuto in sequenza Fiorentina e Genoa in campionato, è stato eliminato ai rigori dal Como in Coppa Italia. Anche nel ko contro i lariani gli azzurri possono recriminare. Sono andati sotto su penalty e in ben due occasioni l’arbitro Manganiello ha graziato i lombardi evitando di estrarre il cartellino rosso che sembrava sacrosanto. Per Antonio Conte e i suoi ragazzi niente più distrazioni, resta solo il campionato e in quest’ottica il match di stasera contro i giallorossi diventa fondamentale per il prosieguo della stagione. Un match dove il tecnico azzurro dovrà fare ancora i conti con le tante assenze per infortunio e con la squalifica di Juan Jesus, uno degli ex della sfida. Dall’altro lato c’è la Roma rinfrancata dal successo sul Cagliari dopo aver raccolto un solo punto in due giornate e che continua ad avere la difesa meno bucata del torneo (solo 14 le reti subìte). I giallorossi vengono da 7 Under 2,5 consecutivi (che fanno parte dei 19 fatti complessivamente registrare finora in serie A), un esito visto anche nel match dell’andata vinto dal Napoli per 1-0.

Nel ritorno di stasera ci potrebbe scappare l’Over 2,5 ma, nel dubbio, si potrebbe privilegiare il Multigol 1-3: un esito quotato a 1.33 da Eplay24, NetBet e Sisal.