Serie C girone A, il pronostico di Pergolettese-Brescia

Il lunedì è anche giornata di posticipi in Serie C con il girone A e il girone B che ne propongono, in totale, cinque. Tra questi l’attenzione cade su Pergolettese-Brescia , sfida tra una formazione (quella di casa) che si trova invischiata in zona playout e quella ospite che prova a vincere il campionato di tutte le altre escluso il Vicenza (capolista assoluto già a distanza siderale dalle “Rondinelle”).

Comparazione quote: segno 2

Un obiettivo, quello del secondo posto, che non porta direttamente alla promozione diretta in serie B (prerogativa di chi vince il torneo) ma permette comunque di accedere direttamente ai quarti di finale dei playoff nazionali saltando la lunga trafila dei tanti incontri precedenti.

La Pergolettese segna poco (solo 23 reti all’attivo) e subisce tanto (37 reti incassate) mentre il Brescia vanta la seconda miglior difesa del campionato (15 reti al passivo) e uno dei migliori attacchi del girone (36 reti realizzate). L’undici di casa nell’ultimo periodo ha leggermente migliorato il proprio rendimento (solo una sconfitta nelle ultime 5 esibizioni) mentre il Brescia ha perso qualcosa (ma comunque un solo ko e 2 pareggi negli ultimi 9 turni).

Il 2, alla fine, resta il segno più probabile: quota 1.66 su Eplay24, Betsson e Bwin, 1.65 su Planetwin.