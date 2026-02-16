Tuttosport.com
Pronostico Macclesfield-Brentford, per le quote il 2 non si discute ma...

Nel turno precedente di Fa Cup i padroni di casa hanno eliminato il Crystal Palace
2 min
Macclesfield-BrentfordFa Cuppronostico
Pronostico Macclesfield-Brentford, per le quote il 2 non si discute ma...© Getty Images

Non è la Premier League, non è la Championship e non milita neanche in League One o League Two o la National League. Il Macclesfield, avversario del Brentford in questo penultimo sedicesimo di finale di Fa Cup, gioca nel campionato di National League Nord, ovvero la sesta serie inglese dove occupa, peraltro, il settimo posto in classifica. Ecco il pronostico di Macclesfield-Brentford.

Segno 2+NoGoal: le migliori quote dei bookie per la combo

Certo c’è da dire che il Macclesfield, proprio lui, nel turno precedente di questa competizione ha eliminato il Crystal Palace andando avanti per 2-0 e subendo la rete delle “Eagles” soltanto al 90’ (2-1 il risultato finale). Tutto questo per dire che, sulla carta, il divario tecnico tra Macclesfield e Brentford è quasi abissale (come lo era con il Crystal Palace) ma, per andare avanti, le “Bees” non dovranno sottovalutare l’impegno che, come spesso accade in Inghilterra, può regalare un risultato a sorpresa. Il Brentford è una squadra imprevedibile. Nelle ultime di campionato perde in casa con il Nottingham ma poi batte in trasferta Aston Villa e Newcastle completando l’opera, nell’ultima esibizione, pareggiando in casa contro l’Arsenal capolista (1-1). Sul segno 2 non sembra ci possano essere troppi dubbi ma, vista la quota abbastanza contenuta, si potrebbe provare ad abbinarlo al NoGoal. La combo 2+NoGoal è offerta a 1.90 da Eplay24 e StarYes, a 2.00 da Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

