Playoff Champions League, da brividi Benfica-Real Madrid: il pronostico

In pratica si riparte da dove tutto era finito o, meglio, da dove si era... ricominciato. Il Benfica , nell’ultimo turno della fase campionato di questa Champions League , ospitava al Da Luz il Real Madrid e al termine di un match al cardiopalma non solo era riuscito a batterlo (impedendogli l’accesso nelle prime otto che avrebbero evitato alle “Merengues” questi sedicesimi) ma al 98’ Trubin , il suo portiere, con gli spagnoli in nove per una doppia espulsione al 92’ e al 96’, realizzava la rete del 4-2 finale che permetteva ai portoghesi di scavalcare nella differenza reti Marsiglia e Pafos (in particolare l’OM) soffiando loro il posto numero 24, ultimo utile per accedere ai playoff .

Vince il Real? Ecco le migliori quote per il 2

Un playoff, la cui andata va in onda stasera, dove il Benfica ritrova proprio il Real Madrid nella riedizione di quella sfida con la differenza che al match di Lisbona farà seguito il ritorno al Bernabeu.

Dopo quella partita il Benfica ha giocato 3 volte in campionato pareggiando la prima (0-0 con il Tondela) e vincendo le due successive (di misura contro Alverca e Santa Clara (tutte che non rientrano certo tra le prime della classe) e lo stesso ha fatto il Real Madrid battendo, in sequenza, Rayo, Valencia e Real Sociedad. Quanto accaduto il 28 gennaio scorso da un lato aiuterà sicuramente il Benfica sul piano del morale ma dall’altro metterà sull’avviso il Real che, probabilmente, non commetteranno gli stessi errori. Per le quote si parte con il 2 (premio più elevato, più o meno il doppio della posta) oppure con il Goal (premio più contenuto), due opzioni che si possono condividere e tra le quali ognuno potrà scegliere quella che reputa più opportuna (senza escludere l’abbinamento).

Il 2 del Real Madrid è offerto a 2.00 da Sisal, a 1.99 da Vincitu, a 1.96 da Eplay24. L'esito Goal si gioca a 1.55 su Eplay24 e NetBet, a 1.54 su Vincitu.