Monaco-Psg, il pronostico del derby francese nei playoff di Champions League

Nella classifica di Ligue 1 il Paris è avanti di 20 punti ma il precedente al Louis II sorride ai monegaschi
2 min
Monaco-Psgquotepronostico
Monaco-Psg, il pronostico del derby francese nei playoff di Champions League© EPA

Tra i playoff di Champions in programma oggi uno parla interamente francese: si tratta del derby tra Monaco e Psg. Ecco il pronostico del match.

Spettacolo a Montecarlo? Le migliori quote della combo

Una sfida sulla carta dal pronostico scontato visto che in campionato i parigini non solo sono più avanti (secondi in classifica dietro il Lens) ma hanno ben 20 punti in più rispetto ai monegaschi. Tutto vero però bisogna doverosamente aggiungere che, nella stessa gara disputata al Louis II il 29 novembre scorso, l’undici del Principato riuscì a vincere per 1-0.

E, a proposito di Ligue 1, il Psg è reduce dal ko per 1-3 sul campo del Rennes mentre il Monaco viene dalla vittoria per 3-1 sul Nantes.

Stasera non sarà decisiva (bisognerà attendere il ritorno) ma si potrebbe comunque provare a guardare in direzione di Goal e Over 2,5. Ci potrebbero stare.

La combo che lega i due esiti di scommessa è in lavagna a 1.75 su Elabet, a 1.80 su Eplay24, a 1.95 su Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

