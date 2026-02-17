Pronostico Borussia Dortmund-Atalanta, migliori quote e consigli su cosa giocare

Dopo la Juventus sarà l’Atalanta a scendere in campo. Ai bergamaschi tocca la delicata trasferta di Dortmund contro una formazione che nelle ultime 13 esibizioni ufficiali ha perso soltanto le ultime 2 partite della fase campionato di questa Champions League. Ecco il pronostico di Dortmund-Atalanta.
Dortmund-Atalanta, pronostico Under/Over 2,5
Proprio come ha fatto la “Dea” nelle ultime 11 gare ufficiali disputate. La qualificazione si deciderà probabilmente al ritorno ma intanto le quote strizzano l’occhio ai BVB.
Il segno 1 si gioca a 2.07 su Eplay24 e Betsson, a 2.06 su Elabet. Il 2 dell'Atalanta paga circa 3.45, il pareggio è in lavagna a 3.60.
A prescindere, però, stasera sembra esserci spazio per l’Over 2,5: quota 1.68 su Eplay24, NetBet e Vincitu.