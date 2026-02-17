Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Pronostico Borussia Dortmund-Atalanta, migliori quote e consigli su cosa giocare

Trasferta in Germania per la Dea che ha perso le ultime due partite della fase campionato di Champions
2 min
Dortmund-Atalantaquotepronostico
Pronostico Borussia Dortmund-Atalanta, migliori quote e consigli su cosa giocare© ANSA

Dopo la Juventus sarà l’Atalanta a scendere in campo. Ai bergamaschi tocca la delicata trasferta di Dortmund contro una formazione che nelle ultime 13 esibizioni ufficiali ha perso soltanto le ultime 2 partite della fase campionato di questa Champions League. Ecco il pronostico di Dortmund-Atalanta.

Dortmund-Atalanta, pronostico Under/Over 2,5

Proprio come ha fatto la “Dea” nelle ultime 11 gare ufficiali disputate. La qualificazione si deciderà probabilmente al ritorno ma intanto le quote strizzano l’occhio ai BVB.

Il segno 1 si gioca a 2.07 su Eplay24 e Betsson, a 2.06 su Elabet. Il 2 dell'Atalanta paga circa 3.45, il pareggio è in lavagna a 3.60.

A prescindere, però, stasera sembra esserci spazio per l’Over 2,5: quota 1.68 su Eplay24, NetBet e Vincitu.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS