Pronostico Milan-Como, Allegri a caccia del "bis" contro Fabregas

Segnano entrambe? Ecco a quanto è quotato l'esito Goal

I rossoneri, secondi, devono rimettere un po’ di distanza dal Napoli che, al momento, è a 3 lunghezze di distanza ma, soprattutto, devono accorciare sull’Inter capolista che guida la classifica con 8 punti di vantaggio. Il Como, dal canto suo, con il ko casalingo rimediato qualche giorno fa per mano della Fiorentina, è stato scavalcato dall’Atalanta che gli ha soffiato il sesto posto (quello utile per la Conference League) e ha necessità di riprenderselo. Obiettivi dunque diversi per Milan e Como ma identica necessità di far punti in questa sfida per mantenere intatte le possibilità di raggiungerli. Nonostante i cinque posti di differenza in classifica il dato relativo alle reti è quasi identico. Il “Diavolo” fa registrare 40 reti all’attivo e 18 al passivo mentre i lariani hanno fin qui realizzato 38 reti incassandone 18 anche loro (se si esclude la Roma che ne ha subìte 16 al Meazza, stasera, sono di fronte le due migliori seconde difese del campionato). All’andata, il 15 gennaio scorso, il Milan vinse 3-1 sul lago di Como ma, nonostante le quote concedano maggiore fiducia al segno 1 (in lavagna però a ben oltre il doppio della posta), per l’undici di Allegri non sarà facile concedere il bis.

Il Goal, invece, ci potrebbe senz’altro stare: quota 1.68 su Eurobet, 1.70 su Snai e 1.75 su Eplay24.