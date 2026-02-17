Pronostico Wolves-Arsenal, una combo per il testacoda di Premier League

Pronostico e quote Wolves-Arsenal: 2+Over 2,5

I “Lupi” sono mestamente ultimi in classifica e, con soli 9 punti all’attivo, praticamente già retrocessi.

I “Gunners” invece si trovano al comando con 4 lunghezze di vantaggio sul Manchester City. Nell'ultimo turno, vale la pena sottolinearlo, Odegaard e compagni non sono andati oltre l'1-1 in casa del Brentford e adesso hanno necessità di fare bottino pieno per allungare (provvisoriamente) in vetta alla classifica.

Tutto può accadere ma qui sembra davvero impossibile escludere sia il 2 che l’Over 2,5. La combo che lega i due esiti di scommessa è offerta a 1.82 da Eplay24 e Betsson, a 1.90 da Sisal.