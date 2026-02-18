Tuttosport.com
Pronostico Bruges-Atletico Madrid, cosa giocare tra Goal e No Goal

Simeone non può sbagliare dopo il pesante ko nel weekend in casa del Rayo
1 min
Bruges-Atleticoquotepronostico
Pronostico Bruges-Atletico Madrid, cosa giocare tra Goal e No Goal© EPA

In Belgio, sempre stasera, il Bruges ospita l’Atletico Madrid in un’altra sfida che vede gli ospiti favoriti dal pronostico.

Pronostico Bruges-Atletico: segnano entrambe

Il Bruges alterna buone prestazione ad altre meno brillanti e non gradisce il pareggio (in una gara ufficiale niente X da 18 partite). L’Atletico fa lo stesso (nelle ultime 4 uscite 5-0 al Betis e 4-0 al Barcellona in Copa del Rey ma ne LaLiga 0-1 con il Betis e 0-3 con il Rayo).

Qui Simeone non può sbagliare, le quote suggeriscono il 2 (in lavagna mediamente a 1.90) ma ci sta anche il Goal: quota 1.65 su Eplay24 e NetBet, 1.60 su Sisal.

