Playoff Europa League, quote e pronostico di Brann-Bologna

Per il rotto della cuffia: così il Brann si è qualificato ai sedicesimi di finale dell’Europa League di quest’anno. I norvegesi sono infatti finiti al posto numero 24 della classifica della fase campionato e sono riusciti ad avere la meglio sugli svizzeri dello Young Boys solo grazie a una miglior differenza reti. Con una posizione così era inevitabile lo scontro, nei playoff, con una compagine che, al contrario, è rimasta fuori di un pelo dai primi otto. E così stasera, gara di andata in Norvegia, toccherà al Bologna affrontare il Brann che ha giocato l’ultima partita del suo campionato il 30 novembre scorso chiudendo al quarto posto nella sua Eliteserien.
Comparazione quote Brann-Bologna: Multigol 1-3
Gli emiliani, nella prima fase di questa Europa League, hanno chiuso al decimo posto perdendo unicamente la gara d’esordio, a Birmingham, contro l’Aston Villa (0-1) aggiungendo, per il resto, 4 vittorie e 3 pareggi (con 14 reti realizzate e 7 al passivo). Tra questi risultati, vale la pena sottolinearlo subito, c’è anche la sfida proprio con il Brann che al Dall’Ara (era il 6 novembre scorso) si chiuse sullo 0-0.
Un precedente che potrebbe tornare molto utile ai rossoblù che, freschi di eliminazione dalla Coppa Italia e messi malissimo in campionato, hanno bisogno di andare avanti in questa competizione per dare valore a una stagione altrimenti da dimenticare. Per le quote il 2 merita i favori del pronostico: vale 1.86 per Eplay24, 1.83 per Snai e 1.82 per BetFlag.
Tuttavia, dovendo fare anche i conti con il clima, ci potrebbe essere anche la necessità di un’alternativa. Magari il Multigol 1-3: a 1.32 sulle lavagne di Eplay24 e Betsson, a 1.40 su Sisal.