Playoff Europa League, quote e pronostico di Brann-Bologna

Per il rotto della cuffia: così il Brann si è qualificato ai sedicesimi di finale dell’Europa League di quest’anno. I norvegesi sono infatti finiti al posto numero 24 della classifica della fase campionato e sono riusciti ad avere la meglio sugli svizzeri dello Young Boys solo grazie a una miglior differenza reti. Con una posizione così era inevitabile lo scontro, nei playoff, con una compagine che, al contrario, è rimasta fuori di un pelo dai primi otto. E così stasera, gara di andata in Norvegia, toccherà al Bologna affrontare il Brann che ha giocato l’ultima partita del suo campionato il 30 novembre scorso chiudendo al quarto posto nella sua Eliteserien.