Pronostico Zrinjski-Crystal Palace, per le quote il 2 non si discute

Inglesi a caccia del successo per chiudere il discorso qualificazione già nel match d'andata
1 min
Conference Leaguepronosticoquote
Pronostico Zrinjski-Crystal Palace, per le quote il 2 non si discute

Prima di Jagiellonia-Fiorentina si gioca (alle 18.45) Zrinjski-Crystal Palace, sfida senza troppe storie con il match di andata a Mostar nel quale i londinesi dovrebbero già mettere in cassaforte la qualificazione.

Inglesi favoriti: le quote dei bookie per il 2

I croati hanno raggiunto questo playoff di Conference League con soli 7 punti, la miglior differenza reti e il maggior numero di reti realizzate. Un vero miracolo.

Il Palace, invece, è finito decimo inciampando contro Strasburgo e Aek Larnaca (due ko inattesi) ma hanno adesso l’occasione per mettere comunque in tasca il biglietto per gli ottavi.

In sintonia con le quote a Mostar, stasera, sembra ok il segno 2: quota 1.32 su Planetwin, 1.33 su Bwin e Eplay24.

