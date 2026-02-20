Serie A, Cagliari-Lazio da combo: le migliori quote per la sfida tra Pisacane e Sarri

All'Unipol Domus, la casa del Cagliari , è in programma la sfida della 26ª giornata di Serie A tra i sardi, reduci dallo 0-2 interno con il Lecce, e la Lazio di Sarri , che ha perso con lo stesso risultato all'Olimpico contro l' Atalanta . Ecco il pronostico di Cagliari-Lazio , che si giocherà sabato 21 febbraio alle ore 20.45.

Pronostico Cagliari-Lazio: X2 più...

La Lazio naviga a metà classifica con 33 punti, 5 in più rispetto ai sardi che dopo aver perso contro la Roma all'Olimpico (0-2) hanno concesso il "bis" in Sardegna contro il Lecce. Prova opaca quella offerta da Palestra e compagni contro i salentini, che conservano comunque un vantaggio rassicurante sul terz'ultimo posto. I sardi hanno comprensibilmente rallentato dopo aver battuto, in successione, Juventus, Fiorentina e Verona. La Lazio nell'ultima trasferta ha pareggiato 2-2 con la Juventus, i numeri restano però quelli di una squadra abbonata a No Goal e Under 2,5. Occhio poi al dato un po' più nascosto: in 12 partite esterne, la Lazio ha subìto gol nel primo tempo solo una volta: dall'Inter!

All'andata il match tra Sarri e Pisacane finì 2-0 per i biancocelesti, con primo tempo in archivio a reti bianche. Da valutare, come pronostico di Cagliari-Lazio, la combo X2+Multigol 1-4.

Per questo tipo di opzione la quota di Eplay24 si attesta sull'1.63, contro l'1.58 di Elabet e l'1.52 di Sisal.