Lecce-Inter, Di Francesco può fermare la corsa di Chivu? Quote e pronostico

Lecce-Inter, scommesse su combo e primo tempo

Non ci sarà l'infortunato Lautaro Martinez al Via del Mare, dove il Lecce ha segnato appena 9 reti in 13 partite: solo il Pisa ha fatto peggio (4 gol) in gare casalinghe. I salentini hanno alle spalle due vittorie di fila contro Udinese e Cagliari, ora l'asticella si alza sensibilmente in presenza della capolista del campionato: 12 vittorie e un pareggio nelle ultime tredici giornate. Solo l'Inter può perderla, verrebbe da pensare.

Le insidie non mancano per Chivu che comunque dispone di una rosa profonda, in grado di rispondere alle necessità del momento. L'appuntamento col Bodo (martedì 24 febbraio), come detto, è di quelli cerchiati di rosso sul calendario e un match dispendioso come quello giocato in Norvegia mercoledì sera potrebbe farsi sentire in terra salentina. Rilievo statistico: nelle ultime 9 giornate l'Inter ha segnato "un solo gol" in due occasioni: una di queste proprio contro il Lecce, battuto grazie ad una zampata di Pio Esposito. Si è trattato della sesta "vittoria a zero" consecutiva dell'Inter sul Lecce negli scontri diretti.

Per i bookmaker si va verso un altro 2+No Goal: quota 2.00 su Eplay24, 2.10 su Elabet, 2.15 su Sisal.

Sulla scorta del precedente appena citato, si potrebbe provare a guardare in direzione dell'X primo tempo, che si è visto anche in Milan-Lecce (18 gennaio). Un'opzione quotata a 2.25 da Bwin e Snai, addirittura a 2.32 da Eplay24.