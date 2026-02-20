Tuttosport.com
Sassuolo-Verona, pronostico favorevole agli uomini di Grosso

Ben 7 sconfitte nelle ultime 10 giornate per gli scaligeri, in cerca di punti salvezza
3 min
Sassuolo-Veronaquotepronostico
Sassuolo-Verona, pronostico favorevole agli uomini di Grosso© LAPRESSE

Il distacco dalla quart’ultima (al momento il Lecce) continua ad aumentare e per il Verona recuperare gli attuali 9 punti di ritardo, comincia a diventare sempre più difficile. Soprattutto se anche stasera, nell’anticipo di Reggio Emilia contro il Sassuolo, non dovesse arrivare un risultato positivo. Anzi, in considerazione del fatto che il Lecce dovrà vedersela con l’Inter, il match del Mapei Stadium rappresenta un’ottima possibilità per sperare di ridurre il divario con i pugliesi.

Segnano entrambe? Ecco le quote per l'esito Goal

La teoria è bella ma la pratica un po’ meno. Il Sassuolo, infatti, naviga esattamente a metà classifica e gode di una serenità totale. Non ha obiettivi da raggiungere e non ha preoccupazioni vista la distanza dal fondo della graduatoria. Tutto quello che serve per affrontare ogni impegno con la testa sgombra e la sfrontatezza che spesso aiuta a far riuscire anche le cose più complicate.

A questo proposito basta ricordare che nelle ultime 4 giornate i neroverdi hanno perso soltanto contro l’Inter battendo prima Cremonese e Pisa e poi, cosa che non riesce a tutti, anche l’Udinese al Friuli.

Il Verona, al contrario, nelle ultime 10 esibizioni ha perso ben 7 volte pareggiando con il Napoli più Cremonese e Pisa (proprio quelle che hanno perso di recente con il Sassuolo).

Per le quote si parte con l’1 ma, vista la necessità di vincere, forse anche il Goal potrebbe rappresentare una scelta azzeccata. Almeno una rete per parte si gioca a 2.06 su Eplay24 e NetBet, a 2.10 su Sisal.

La vittoria del Sassuolo è proposta a 1.76 da Eplay24, a 1.73 da Vincitu e a 1.72 da Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

