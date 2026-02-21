Roma-Cremonese, il risultato dell'andata è un indizio per i pronostici

Quanti gol segna la Roma? Ecco i consigli

La Roma ha alle spalle il 2-2 in casa del Napoli: due volte in vantaggio con Malen (che impatto in giallorosso per l’olandese), i capitolini si sono fatti agguantare prima dall’ex Spinazzola poi da Alisson Santos. Nota statistica: il risultato del Maradona, con 4 reti, ha messo fine a una striscia di 7 Under 2,5 di fila da parte della Roma. Una Roma che oltre all’Under gradisce anche il No Goal, statistiche “sconfessate” però dallo score di Cremonese-Roma giocata allo Zini: finì 3-1 per Mancini e compagni. Curiosità: è stata anche una delle due occasioni in cui, in questo campionato, la Roma è riuscita a segnare più di 2 gol in un singolo incontro. Ci sono già elementi sufficienti per arrivare al pronostico di Roma-Cremonese. Due le opzioni da segnalare. In primis, la combo 1+Multigol 2-5. Per la Roma vincente e range di gol compreso tra 2 e 5, l’offerta di Eplay24 è pari a 1.71. La lavagna di Elabet recita 1.68, quella di Sisal 1.65. I più “temerari” possono piazzare una fiche sull’Over 2,5 Casa, ovvero Roma che segna 3 o più gol alla Cremonese: quota che si attesta su 2.70.