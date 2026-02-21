Tuttosport.com
Roma-Cremonese, il risultato dell'andata è un indizio per i pronostici

All’Olimpico arriva una squadra che non vince da 11 giornate consecutive, all’andata finì 3-1 per gli uomini di Gasperini
2 min
Roma-Cremonesequotepronostico
Roma-Cremonese, il risultato dell'andata è un indizio per i pronostici

In attesa di tornare in campo per gli ottavi di Europa League, Gasperini può concentrarsi totalmente sul campionato dove incombe la sfida con la squadra di Davide Nicola, reduce dallo 0-0 contro il Genoa di De Rossi. Così facendo, i grigiorossi hanno inanellato l’11ª gara consecutiva senza vittoria. La classifica, adesso, preoccupa. Ecco quote e pronostico di Roma-Cremonese, fischio d’inizio domenica 22 febbraio alle ore 20.45.

Quanti gol segna la Roma? Ecco i consigli

La Roma ha alle spalle il 2-2 in casa del Napoli: due volte in vantaggio con Malen (che impatto in giallorosso per l’olandese), i capitolini si sono fatti agguantare prima dall’ex Spinazzola poi da Alisson Santos. Nota statistica: il risultato del Maradona, con 4 reti, ha messo fine a una striscia di 7 Under 2,5 di fila da parte della Roma. Una Roma che oltre all’Under gradisce anche il No Goal, statistiche “sconfessate” però dallo score di Cremonese-Roma giocata allo Zini: finì 3-1 per Mancini e compagni. Curiosità: è stata anche una delle due occasioni in cui, in questo campionato, la Roma è riuscita a segnare più di 2 gol in un singolo incontro. Ci sono già elementi sufficienti per arrivare al pronostico di Roma-Cremonese. Due le opzioni da segnalare. In primis, la combo 1+Multigol 2-5. Per la Roma vincente e range di gol compreso tra 2 e 5, l’offerta di Eplay24 è pari a 1.71. La lavagna di Elabet recita 1.68, quella di Sisal 1.65. I più “temerari” possono piazzare una fiche sull’Over 2,5 Casa, ovvero Roma che segna 3 o più gol alla Cremonese: quota che si attesta su 2.70.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

