Serie A, Bologna-Udinese: il pronostico cade su...

Il Bologna , dopo ben quattro ko consecutivi in serie A , nell’ultimo turno è tornato a vincere in campionato battendo il Torino , a Torino, per 2-1. Subito prima gli emiliani avevano vinto anche a Verona (3-2) ma dopo un altro periodo abbastanza nero nel quale erano arrivati soltanto 3 pareggi e altre 4 sconfitte.

Comparazione quote: segno 1 Bologna-Udinese

Bastano queste due piccole annotazioni per fare un rapido calcolo e scoprire che, in campionato, il Bologna non vince in casa da ben 7 esibizioni di fila nell’ambito delle quali i rossoblù sono stati capaci di conquistare soltanto un punto (1-1 contro il Sassuolo). La squadra di Vincenzo Italiano va molto meglio in Europa dove, non solo ha conquistato la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League ma ha anche battuto (giovedì scorso) il Brann in Norvegia (1-0) nell’andata di questi playoff. In attesa di giocare il ritorno il calendario di serie A propone stasera il posticipo contro l’Udinese, squadra capace di tutto e del contrario di tutto. I friulani alternano vittorie e sconfitte, proprio come nell’ultimo periodo. Dopo aver superato Verona e Roma nelle ultime due uscite hanno rimediato un doppio ko (1-2 in entrambe le sfide) contro Lecce prima e Sassuolo poi. I bianconeri navigano serenamente a metà classifica, soltanto un punto dietro al Bologna. Un Bologna che, prima o poi, dovrà pur tornare a vincere davanti ai propri tifosi e quindi, ipotizzando che possa avvenire stasera, il pronostico cade inevitabilmente sul segno 1. La vittoria del Bologna è quotata a 1.90 da Eplay24, a 1.85 da Bet365, a 1.83 da Bwin.