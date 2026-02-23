Tuttosport.com
Liga, quante reti ci saranno in Alaves-Girona? Il pronostico è sul "Multigol"

Nel turno precedente i catalani hanno battuto il Barcellona
2 min
Alaves-GironaLigapronostico
Liga, quante reti ci saranno in Alaves-Girona? Il pronostico è sul "Multigol"© Getty Images

Oltre a Serie A e premier League anche LaLiga, come di consueto, stasera gioca il suo posticipo. Ecco il pronostico di Alaves-Girona, in programma alle ore 21.00

Minimo uno, massimo tre gol? Ecco le quote

In campo Alaves e Girona con un dato che fa notizia e merita di essere evidenziato subito. Quante sono le squadre che riescono a battere il Barcellona? Di solito si contano sulle dita di una mano e, spesso, ne servono anche meno. Eppure, nell’ultimo turno, il Girona ha avuto la meglio sui catalani “sistemandoli” con un 2-1 di assoluto prestigio. Dalle... stalle alle stelle visto che in precedenza, proprio il Girona, non era andato oltre il pareggio con il Siviglia e, soprattutto, era andato ko (0-1) contro il Fanalino di coda Oviedo. L’Alaves negli ultimi 180 minuti ha invece prima perso in casa con il Getafe e ha poi anch’esso pareggiato con il Siviglia restando, in classifica, pericolosamente vicino alla terz’ultima posizione. Entrambe le squadre segnano abbastanza poco ma prendono diverse reti.

L’idea sarebbe quella di ricorrere al Multigol 1-3: quota 1.29 su Eplay24 e NetBet, 1.33 su Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

