Atletico Madrid, serve la vittoria contro il Bruges: il pronostico

Le quote del match del Metropolitano tra gli spagnoli e i belgi: 3-3 all'andata
1 min
Atletico Madrid, serve la vittoria contro il Bruges: il pronostico© EPA

Il Goal, nelle gare di andata dei playoff di Champions, era stato indicato come probabile anche in Belgio, nella sfida tra Bruges e Atletico Madrid dove gli ospiti pure erano favoriti dalle quote. E invece è finita 3-3 con il Bruges che ha rivisto il pareggio in una gara ufficiale dopo ben 18 partite.

Comparazione quote: segno 1 Atletico Madrid-Bruges

La qualificazione si decide dunque stasera e allo stadio Metropolitano appare difficile che Simeone se la lasci sfuggire.:

Il segno 1 qui è obbligato: quota 1.41 su Eplay24, 1.40 su Bet365 e Snai. Un altro segno X, che prolungherebbe la sfida, è quotato a 5.20 mentre il 2 del Bruges è proposto a 6.60.

