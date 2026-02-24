Champions League, Bayer Leverkusen-Olympiakos: ecco il pronostico

Sembrerebbe tutto deciso. Nell’andata, ad Atene, il Leverkusen si è imposto per 2-0 sull’ Olympiakos mettendo una seria ipoteca sul passaggio del turno . Grazie a una doppietta di Patrik Schick gli ottavi di finale di Champions League per le “Aspirine” sono adesso ad un passo.

Pronostico Leverkusen-Olympiakos: Goal

Serve solo uscire indenni dal return match casalingo alla BayArena facendo però molta attenzione all’undici greco che, in trasferta, non perde dal 21 ottobre scorso in casa del Barcellona (1-6). Per il resto, lontano dal Pireo, la formazione ellenica ha messo insieme ben 7 vittorie (comprese quelle di Champions contro Kairat e Ajax) e 3 pareggi (tutti in campionato).

Due di questi risultati di parità sono andati in archivio a reti inviolate e sono le uniche due esibizioni esterne, nell’arco delle ultime 13, nelle quali l’Olympiakos non ha segnato. Inoltre, è doveroso ricordarlo, nel penultimo turno della fase campionato di questa Champions, i tedeschi furono battuti, in Grecia, per 2-0 proprio dall’Olympiakos.

Il Leverkusen, dal canto suo, in Bundesliga occupa il sesto posto e nell’ultima uscita ha perso (0-1) a Berlino contro l’Union dopo una striscia positiva di 3 vittorie e un pareggio.

In casa, dall’inizio della stagione, ha perso 4 volte (3 in campionato contro Hoffenheim, Dortmund e Stoccarda) e una in Champions (addirittura 2-7 con il Psg).

La qualificazione per i tedeschi sembrerebbe (proprio come si diceva all’inizio) cosa fatta ma, vada come vada, è il Goal che sembra meritare le maggiori attenzioni: quota 1.55 su Snai, 1.57 su BetFlag e 1.60 su Eplay24.