Newcastle-Qarabag, stasera il secondo... set: quote e pronostico

Se il condizionale può essere ancora d’obbligo tra Leverkusen e Olympiakos non è certo così nell’altra sfida Newcastle-Qarabag . Con il 6-1 tennistico dell’andata gli inglesi hanno fatto... gioco, partita e incontro riducendo il match di ritorno di stasera ad una semplice formalità.

Almeno 4 gol totali? Le migliori quote dell'Over 3,5

A Baku, sei giorni fa, i “Magpies” al termine del primo tempo erano già avanti 5-0 e alla fine della gara erano ben 22 (di cui 14 nello specchio della porta) i tiri del Newcastle contro gli 8 (di cui solo 2 in porta) del Qarabag. Sulla qualificazione agli ottavi qui davvero non ci possono essere dubbi ma l’1 e l’Over 2,5 (gli esiti sulla carta sicuramente più gettonati) sono entrambi in lavagna a una quota irrisoria.

Visto il punteggio dell’andata spingere sull’acceleratore non serve a nessuno ma fin qui, nelle 15 gare di Champions disputate (preliminari compresi), il Qarabag ha regalato solo 4 Under 2,5 e ben 10 Over 3,5.

Spazio allora proprio all’Over 3,5 dalla quota più interessante: 1.63 su Eplay24 e Betsson, 1.62 su Sisal.