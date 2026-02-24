Pronostico Atalanta-Dortmund, la Dea segna nel primo tempo? Ecco le quote

Prima della sfida di Torino si parte alle 18.45 con l’Atalanta che riceve il Borussia Dortmund e deve recuperare lo 0-2 dell’andata. Ecco il pronostico del match.
Atalanta-Dortmund, quote e consigli scommesse
La “Dea” viene dal controverso 2-1 al Napoli che ha però alzato ulteriormente il morale dell’undici di Palladino (a cui bisogna davvero fare i complimenti per come ha trasformato la squadra bergamasca).
I BVB dall’inizio della stagione non sono andati a segno in 3 sole occasioni e in una gara apertissima come quella di oggi il Goal ci può stare.
Almeno una rete per parte è quotata a 1.58 da Eplay24, a 1.57 da BetFlag, a 1.55 da Snai. L'Atalanta ha segnato una sola volta nel primo tempo in questa edizione della Champions League.
Vista anche la necessità di rimontare, i bergamaschi potrebbero andare a segno nella prima frazione: ipotesi offerta a 1.78 da Eplay24 e NetBet, a 1.80 da Sisal.