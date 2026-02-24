Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Pronostico Atalanta-Dortmund, la Dea segna nel primo tempo? Ecco le quote

Missione rimonta anche per la squadra di Palladino, sconfitta in Germania per 2-0
2 min
Atalanta-Dortmundpronosticoquote
Pronostico Atalanta-Dortmund, la Dea segna nel primo tempo? Ecco le quote© Agenzia Aldo Liverani Sas

Prima della sfida di Torino si parte alle 18.45 con l’Atalanta che riceve il Borussia Dortmund e deve recuperare lo 0-2 dell’andata. Ecco il pronostico del match.

Atalanta-Dortmund, quote e consigli scommesse

La “Dea” viene dal controverso 2-1 al Napoli che ha però alzato ulteriormente il morale dell’undici di Palladino (a cui bisogna davvero fare i complimenti per come ha trasformato la squadra bergamasca).

I BVB dall’inizio della stagione non sono andati a segno in 3 sole occasioni e in una gara apertissima come quella di oggi il Goal ci può stare.

Almeno una rete per parte è quotata a 1.58 da Eplay24, a 1.57 da BetFlag, a 1.55 da Snai. L'Atalanta ha segnato una sola volta nel primo tempo in questa edizione della Champions League.

Vista anche la necessità di rimontare, i bergamaschi potrebbero andare a segno nella prima frazione: ipotesi offerta a 1.78 da Eplay24 e NetBet, a 1.80 da Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS