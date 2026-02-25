Juve-Galatasaray, Spalletti con McKennie per il ribaltone

Il settimo incrocio europeo tra Juventus e Galatasaray è stato quello più scioccante per i tifosi bianconeri. Il 5-2 con cui i turchi hanno battuto la Juve nell’andata dei playoff di Champions suona come un’ipoteca sull’approdo agli ottavi di finale .

My Combo: la sintesi su Juventus-Galatasaray

I numeri dicono anche che la Signora è uscita imbattuta dalle ultime cinque gare interne contro squadre turche (tre vittorie e due pareggi). L’unico successo bianconero contro il Galatasaray risale al 2003: 2-1.

Per evitare il secondo flop di fila ai playoff di Champions la squadra di Spalletti dovrà vincere con almeno 3 gol di scarto per pareggiare i conti. Goleada Juve difficile ma “semplice” vittoria fattibile.

Del resto, prima di cadere a Istanbul, Yildiz e compagni avevano collezionato tre successi e due pareggi nelle precedenti cinque euro-sfide. Ecco perchè, nella visione My Combo di SisalTipster, Juventus-Galatasaray si chiuderà al triplice fischio con una vittoria juventina. Le ultime dieci gare interne giocate dalla Juve sono terminate con un numero di gol compreso tra 2 e 5: un’opzione che si va ad accomodare sul secono gradino della My Combo. Juve all’arrembaggio, i turchi non staranno a guardare e proveranno a pungere in contropiede: ci sono i presupposti per mettere a referto almeno 4 tiri in porta da parte di entrambe. All’andata McKennie ha giostrato da falso nueve: per la sua Juve, con cui è prossimo a rinnovare il contratto, questo ed altro. Il jolly può incidere con gol o assist per provare a contribuire al miracolo (americano).

In sintesi, ecco la My Combo su Juventus-Galatasaray secondo SisalTipster: 1) Vittoria Juventus 2) Tra 2 e 5 reti complessive 3) Entrambe almeno 4 tiri in porta 4) McKennie gol o assist.

My Combo: la sintesi su Atalanta-Dortmund

Da Torino a Bergamo il leitmotiv resta lo stesso: ribaltone. L’Atalanta di Palladino ha un gol in meno da recuperare (0-2) rispetto alla Juve ma l’avversario è forte e lo si sapeva: il Borussia Dortmund.

I tedeschi dopo aver chiuso la league phase con un ko, 0-2 con l’Inter, hanno ripreso a correre: quattro vittorie più un pareggio, segnando sempre almeno due reti in ciascun incontro. La Dea dovrà dunque moltiplicare gli sforzi per cercare il suo primo successo europeo contro i gialloneri. Nei sedicesimi di Europa League 2017/18, infatti, il Borussia si qualificò vincendo 3-2 in Germania e pareggiando 1-1 a Bergamo. Bergamo che è diventata un fortino da quando Palladino ha preso il timone: sei vittorie per Ederson e soci nelle ultime sette partite giocate alla New Balance Arena.

Nella visione My Combo di SisalTipster il fattore campo ripagherà ancora una volta l’Atalanta con una vittoria, a prescindere da chi si qualificherà agli ottavi. Fasce ben presidiate, battitori precisi e capacità di sfruttare i calci da fermo: un repertorio che l’Atalanta ha sfoggiato contro il Napoli e chissà, magari tornerà utile anche con il Dortmund. Ci sta ipotizzare un buon numero di corner in entrambi i tempi: almeno 5, per la precisione. All’andata Scamacca non si è visto, tanto che al ritorno dagli spogliatoi è riapparso Krstovic e non lui. Il montenegrino è uno che non si risparmia e, se dovesse partire dal primo minuto, ha buone possibilità di sbloccare questa importantissima sfida.

In sintesi, ecco la My Combo su Atalanta-Dortmund secondo SisalTipster: 1) Vittoria Atalanta 2) Almeno 5 corner in entrambi i tempi 3) Almeno 5 cartellini 4) Krstovic primo marcatore.