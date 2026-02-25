Pronostico Psg-Monaco, Luis Enrique ad un passo dagli ottavi di Champions

Il match di andata tra Monaco e Psg è stato a dir poco rocambolesco. Monegaschi avanti di due reti e qualche minuto dopo il secondo gol Vitinha ha fallito il rigore che avrebbe accorciato le distanze. Questione di poco perché il 2-1 arriva poco prima della mezz’ora con il 2-2 a seguire poco prima della fine del primo tempo. Poi, in avvio di ripresa, il colpo di scena con l’espulsione di Golovin che lascia il Monaco in dieci e permette ai parigini, dopo ripetuti tentativi, di realizzare la rete del definitivo 3-2.
Il Psg vince anche al ritorno? Bookie convinti
Stasera, al Parco dei Principi, sarà il Psg a ospitare il Monaco che, nell’ultima di campionato, ha fatto il favore di battere il Lens capolista permettendo a Luis Enrique di scavalcarlo e balzare al comando.
Qui i favori non si restituiscono, con segno 1 e ancora Goal in evidenza. Un segno 1 ritenuto probabile dai bookmaker: quota 1.28 su Eplay24 e Betsson, 1.25 su Sisal.
Il Goal paga qualcosa in più: 1.62 su Eplay24 e NetBet, 1.65 su Elabet.