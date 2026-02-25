Pronostico Stoccarda-Celtic, per le quote sarà show anche in Germania

Prometteva tante reti e l'andata tra Celtic e Stoccarda ha mantenuto le promesse con un 1-4 finale che proietta i tedeschi verso il loro ottavo di finale .

Pronostico Stoccarda-Celtic: Goal+Over 2,5

Stasera (ore 18.45) si replica a campi invertiti e basta guardare i risultati delle due squadre per intuire che il Goal e l'Over 2,5 (soprattutto il secondo) sono stati perfetti nel match di Glasgow e potrebbero esserlo di nuovo anche nel match di ritorno della MhpArena.

Il pronostico di Stoccarda-Celtic è dunque Goal+Over 2,5: la combo è quotata a 1.74 da Eplay24 e Betsson, a 1.80 da Sisal.