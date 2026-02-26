Conference League, pronostico Crystal Palace-Zrinjski: per le quote l'1 non è in discussione

Se la Fiorentina , sette gironi fa, ha regalato il 2 confermando il pronostico della vigilia non è andata allo stesso modo per il Crystal Palace che, impegnato a Mostar contro lo Zrinjski , sembrava dovesse fare un sol boccone degli avversari. E invece gli inglesi, passati in vantaggio poco prima di andare al riposo, si sono fatti riprendere dopo dieci minuti dall’inizio della ripresa senza più riuscire a bucare la rete degli slavi.

Pronostico Crystal Palace-Zrinjski: Multigol 2-4

E questo nonostante un netto predominio nel possesso palla (72%) e ben 11 tiri di cui 5 nello specchio della porta. La qualificazione agli ottavi di Conference League si decide quindi stasera a Selhurst Park dove, obiettivamente, lo Zrinjski non sembra in grado di prevalere anche se, doveroso sottolinearlo, le “Eagles” sono decisamente crollate nel rendimento.

Nelle ultime 16 partite giocate, tra tutte le competizioni, hanno vinto soltanto 2 volte (l’ultima 4 giorni fa ma 1-0 contro i Wolves, fanalini di coda della Premier) con 5 pareggi e tanto di eliminazione dalla Fa Cup per mano del Macclesfield, squadra di sesta (!) divisione inglese. L’1 paga pochissimo e, per evitare sorprese, meglio forse prendere in considerazione il Multigol 2-4: quota 1.52 su Sisal, 1.40 su Eplay24 e NetBet.