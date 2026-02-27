Tuttosport.com
Premier League, il pronostico dell'anticipo Wolves-Aston Villa

Villans favoriti sul campo dell'ultima in classifica
2 min
Wolves-Aston VillapronosticoPremier League
Premier League, il pronostico dell'anticipo Wolves-Aston Villa© Getty Images

Dodici vittorie in 13 partite che diventano 13 in 15 gare con due soli ko esterni sui campi di Liverpool e Arsenal. Il cammino dell’Aston Villa a un certo punto sembrava trionfale ma poi, nelle ultime 7 giornate, non si è capito più nulla. Sono arrivate le sconfitte casalinghe con Everton e Brentford più 3 preggi che hanno allontananto i “Villans” dalla testa della classifica fino a portarli all’odierno -10 dai “Gunners” e -5 dal Manchester City (e lo United solo 3 lunghezze più dietro).

Pronostico Wolves-Aston Villa: segno 2

Stasera trasferta sul campo dei Wolves, ultimi della classe, che hanno rubato di recente un paio di punti all’Arsenal (pareggio per 2-2).

Stavolta non ci dovrebbero essere sorprese, fiducia al segno 2: quota 1.85 su Eplay24, 1.83 su Snai, 1.80 su Sisal. Da segnalare che i Villans hanno una striscia aperta di sette Under 2,5 consecutivi. L'Over 2,5 in controtendenza rende circa 1.85 volte la posta.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

