Bundesliga, pronostico Augsburg-Colonia: ecco l'esito da provare

Eppure, nonostante la fresca promozione in Bundesliga , il Colonia era partito benissimo. Nell’arco delle prime nove giornate 4 vittorie, 2 pareggi e 3 sole sconfitte (contro Lipsia, Dortmund e Stoccarda) avevano lasciato ben sperare sul fatto che il cammino delle “Capre” (dalla capretta mascotte proposta anche nel logo del club) potesse essere agevole. Poi le carte si sono mischiate e adesso il distacco dalla terz’ultima posizione è sceso a soli 4 punti.

Vince l'Augsburg? Che quota per il segno 1!

Nell’anticipo di stasera il Colonia affronta una trasferta che, fino a qualche settimana fa, poteva anche essere definita agevole ma anche qui le cose sono cambiate, però... al contrario.

L’Augsburg, infatti, nei primi 16 turni di Bundesliga aveva raccolto solo 14 punti e non navigava certo in buone acque. Poi la svolta con la bellezza di altri 14 punti conquistati, però, nell’arco delle ultime 7 esibizioni (un solo ko insieme a 4 vittorie e 2 pareggi) con il successo a Monaco, per 2-1, sul campo del Bayern (l’Augsburg è l’unica formazione che è riuscita a battere i bavaresi). L’Augsburg non fa troppa differenza tra Goal e No Goal ma predilige nettamente gli Over 2,5 (ne ha fin qui collezionati 14) mentre il Colonia, oltre ad avere anch’esso 14 Over 2,5 all’attivo, è quasi principe del Goal (ne ha fatti vedere ben 17 come l’Eintracht e solo il Wolfsburg ne ha accumulato uno in più). La quota per il segno 1 è decisamente interessante: vale 2.2 per Eplay24, 2.20 per GoldBet e Bwin.

Occhio anche a Goal e/o Over 2,5 per una combo dalla quota pari a 1.85.