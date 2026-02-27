Pronostico Como-Lecce, in trasferta i salentini sono abbonati a...

Il Como lotta per un piazzamento in Europa, il Lecce è aggrappato al treno salvezza . Va da sè che il secondo match in ordine temporale della 27ª giornata di Serie A sia a dir poco importante per gli obiettivi delle squadre di Fabregas e Di Francesco . Ecco quote e pronostico di Como-Lecce : fischio d'inizio alle ore 15.00 di sabato 28 febbraio.

Quanti gol al Sinigaglia? Occhio ai numeri

Il Como cerca la vittoria per restare in scia delle squadre che lo precedono nella corsa Champions e per presentarsi al meglio alla semifinale di Coppa Italia con l'Inter di martedì prossimo. I lariani hanno vinto meritatamente la scorsa settimana in casa della Juventus e in precedenza avevano pareggiato 1-1 sul campo del Milan. Il Lecce, terz'ultimo insieme a Fiorentina e Cremonese, ha perso contro l'Inter dopo il mini filotto di vittorie contro Udinese e Cagliari. Solo 8 i gol segnati in trasferta dai salentini, di contro sono 9 le reti subìte dal Como in 13 gare interne.

Numeri che sorridono decisamente al Como, vittorioso nel girone d'andata al Via del Mare con un netto 3-0. Un altro successo di Nico Paz e compagni è offerto a 1.38 da Eplay24 e da Planetwin, a 1.37 da Snai.

Il Lecce ha fatto registrare l'Under 2,5 nelle ultime otto trasferte, solo due gli Over in esterna dei salentini ma sono stati Over "pesanti": sconfitta a Bergamo per 4-1 e a Udine per 3-2.

All'appello mancherebbe il Multigol 3-4, offerto a 2.50. Il "semplice" Over 2,5 è bancato a 1.90 da BetFlag e Snai, a 1.93 da Eplay24.