Serie B, pronostico Catanzaro-Frosinone: "vendetta" Aquilani contro Alvini? Cosa dicono le quote

I calabresi vanno a caccia del quinto successo di fila contro una squadra che in campionato non ha segnato solo 3 volte in 26 giornate
2 min
Catanzaro-FrosinoneSerie Bpronostico
Serie B, pronostico Catanzaro-Frosinone: "vendetta" Aquilani contro Alvini? Cosa dicono le quote© LAPRESSE

Classifica alla mano, il match più importante della 27ª giornata di Serie B è quello in programma al “Ceravolo”. Il Catanzaro quinto in classifica (alla vigilia di questa giornata) ospita il Frosinone, terzo. Ecco il pronostico di Catanzaro-Frosinone, in programma domenica 1 marzo alle ore 15.00.

Chi vince? Bookie indecisi mentre tra Goal e No Goal...

Atteso il pubblico delle grandi occasioni al Ceravolo: oltre diecimila spettatori pronti a spingere la squadra allenata da Alberto Aquilani a conquistare la quinta vittoria di fila. Un exploit per la verità già riuscito in stagione al Catanzaro, che aveva messo in fila cinque successi prima di perdere 2-0 a Frosinone. Una sconfitta che brucia ancora quella rimediata dai calabresi allo Stirpe, perchè maturata nei minuti finali e con il Catanzaro rimasto in dieci per l'espulsione del difensore Ruggero Frosinini. Sull’esito finale i bookie sono piuttosto indecisi, del resto il Catanzaro in casa ha perso solo contro il Padova mentre fuori il Frosinone è caduto solo a Venezia. Il segno 2 è quotato a 2.57 da Eplay24, a 2.60 da Snai, a 2.65 da Planetwin. Il pareggio triplica la posta, l'1 del Catanzaro è pagato mediamente 2.75.

Meno incertezza sul fronte delle reti, qui gli operatori si aspettano divertimento. Del resto, siamo in presenza di due formazioni che in 26 giornate sono andate a segno rispettivamente 20 e 23 volte.

Il Goal è bancato a 1.50 da BetFlag e GoldBet, a 1.58 da Eplay24.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

