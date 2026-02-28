Juve, vietato sbagliare contro una Roma senza mezze misure

La Champions in palio, Spalletti che torna da avversario all’Olimpico e una rivalità eterna, pronta a riaccendersi con un nuovo scontro diretto. Roma-Juventus è il piatto forte della 27ª giornata di Serie A , con l’allenatore dei bianconeri deciso a lasciarsi alle spalle un febbraio nerissimo: addio Coppa Italia e Champions nonostante l’orgoglioso match di ritorno giocato contro il Galatasaray .

My Combo: la sintesi su Roma-Juventus

La Roma ha battuto la Juve solo in una delle ultime sei gare interne giocate in Serie A ma continua a sbattere sullo scoglio “big match”: solo 2 i punti ottenuti negli scontri diretti con le squadre che occupano al momento le prime cinque posizioni in classifica (contro i 10 ottenuti dalla Juventus). Solo l’Inter ha pareggiato meno partite della Roma in questo campionato.

La modalità “tutto o niente” adottata dai giallorossi fa sì che, nella visione My Combo di SisalTipster, Roma-Juventus finirà con la vittoria di una delle due squadre.

Eccezion fatta per Roma-Torino di Coppa Italia, tutte le partite ufficiali giocate in stagione dalla Roma sono terminate con un numero di reti compreso nella forbice tra 1 e 4. Opportuno seguire la “traccia” lasciata sul campo dai giallorossi. Coerentemente con l’idea di un match giocato a viso aperto, si fa spazio l’ipotesi di una gara con almeno 3 tiri in porta sia per i giallorossi che per i bianconeri. Curiosità, l’arbitro di Roma-Juve sarà, come all’andata, Simone Sozza. A Torino il fischietto comminò cinque ammonizioni, tre per la Roma e due per la Juventus. Chiusura quasi obbligata per la My Combo: almeno 5 cartellini complessivi.

In sintesi, ecco la My Combo su Roma-Juventus secondo SisalTipster: 1) Vittoria Roma o Juventus 2) Tra 1 e 4 reti complessive 3) Entrambe effettuano almeno 3 tiri in porta 4) Almeno 5 cartelini totali.

My Combo: la sintesi su Torino-Lazio

Non potrà esserci la sfida tra Baroni e la Lazio. L’ex allenatore dei biancocelesti ha pagato con l’esonero il pessimo rendimento del Torino, che ha solo tre punti di vantaggio sulle terz’ultime in classifica.

A Roberto D’Aversa il compito di invertire la rotta contro la squadra di Maurizio Sarri, “maestra” in fatto di trasferte chiuse con massimo due reti totali e almeno una squadra a secco di gol.

All’andata invece sembrava di essere al Luna park e non all’Olimpico: 3-3, con rigore di Cataldi in coda ad un infinito recupero. Negli ultimi precedenti tra le due squadre si registrano ben sei pareggi, tre successi della Lazio e un solo acuto granata. L’ago della bilancia pende dunque dalla parte dei biancocelesti, che nella visione My Combo di SisalTipster usciranno da Torino con vittoria o pareggio.

I granata rischiano di trovarsi sotto già al riposo: così è capitato contro la Roma (21ª giornata) e anche all’andata, in casa della Lazio. Di più: lontano dall’Olimpico, in campionato, l’undici di Sarri è andato al riposo in svantaggio soltanto contro l’Inter capolista. Nikola Vlasic ha messo a segno 6 reti in questo campionato e rimediato altrettante ammonizioni. Tuttavia, nelle 7 sfide disputate in carriera contro i biancocelesti non ha mai lasciato il segno. Un leader tecnico e dalla forte personalità: tradotto, può farsi notare con gol o cartellino. Frenato dagli infortuni, Mattia Zaccagni è fermo da troppo tempo a quota 3 gol. Il capitano biancoceleste, che sta lavorando per tornare al top della condizione, può trovare il suo secondo gol in carriera in quella che sarà l’undicesimo incrocio con il Toro.

In sintesi, ecco la My Combo su Torino-Lazio secondo SisalTipster: 1) Lazio non perde 2) Lazio in vantaggio all'intervallo 3) Vlasic gol o cartellino 4) Zaccagni primo marcatore.