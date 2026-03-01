Tuttosport.com
Pronostico Real Madrid-Getafe, Arbeloa vuole "rispondere" al successo del Barcellona

Blancos in campo nel posticipo di Liga: ecco i consigli per le scommesse
2 min
Pronostico Real Madrid-Getafe, Arbeloa vuole "rispondere" al successo del Barcellona

Il Real Madrid nel posticipo del lunedì de LaLiga è un po' una sorpresa ma questa settimana è così. Le Merengues ospitano al Bernabeu il Getafe e devono rispondere al Barcellona capolista che ha già giocato (e vinto, 4-1 al Villarreal con tripletta di Lamine Yamal) portando a +4 il suo vantaggio sui "Blancos". Ecco il pronostico di Real Madrid-Getafe, in programma lunedì 2 marzo alle 21.00.

Pronostico Real Madrid-Getafe: 1+Over 2,5

Il Real Madrid deve vincere per riscattare il ko esterno subìto dall'Osasuna (1-2). I Blancos negli ultimi 8 precedenti contro il Getafe hanno sempre vinto con 1 o 2 gol di scarto e in 7 di questi non hanno subìto reti.

Il Getafe, reduce dal ko casalingo con il Siviglia, non sembra in grado di opporre troppa resistenza. L'1 paga inevitabilmente poco, in alternativa o abbinamento c'è l'Over 2,5 dalla quota molto più interessante.

La combo 1+Over 2,5 è offerta a 1.96 da Eplay24 e Betsson, a 2.00 da Sisal.

