Pronostico Gil Vicente-Benfica, Mourinho cerca riscatto dopo l'eliminazione dalla Champions

Comparazione quote: Gil Vicente-Benfica segno 2

L'eliminazione dall'Europa ancora brucia alla squadra di Mourinho e per riprovare l'anno prossimo c'è la necessità di agganciare almeno il secondo posto in classifica (al momento 6 punti più su ma lì c'è lo Sporting che ha già giocato). Il Gil Vicente è però quarto e non regala nulla, 7 turni fa in casa ha pareggiato 1-1 proprio con lo Sporting.

Le quote dicono 2: a 1.60 su Eplay24, Betsson e Planetwin. In alternativa, spunta il Multigol 1-3, reperibile mediamente a 1.35.