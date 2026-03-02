Serie A, Pisa-Bologna: statistiche, migliori quote e pronostico

Realizzare una rete nei primi 45 minuti di gioco non è proprio un’impresa nella quale il Bologna riesce meglio. Dall’inizio del campionato (restando solo a queste 26 partite) gli emiliani hanno bucato la rete avversaria prima dell’intervallo in sole 8 occasioni e, per la cronaca, sono a secco in questa particolare... operazione da 6 turni consecutivi.

Pronostico Pisa-Bologna: Bologna segna nel primo tempo

Ma come mai si parte proprio da questo dato? Perché in due sole partite i rossoblù hanno messo a segno addirittura 3 reti nella prima frazione di gioco e, precisamente, contro Pisa (prima) e Verona (poi). E uno dei due posticipi di stasera (ore 18.30) è proprio Pisa-Bologna, con i toscani ultimi in classifica (proprio insieme al Verona che però ha già giocato).

Il Pisa avrebbe bisogno di vincere ma questa è una cosa che, finora, gli è riuscita soltanto una volta (era la giornata numero 11 e si affrontava la Cremonese poi superata per 1-0) e contro un Bologna in ripresa la faccenda assume contorni ancora più complicati. Il Bologna viene da ben 4 vittorie consecutive (due in Europa League contro i norvegesi del Brann e due in campionato contro Torino e Udinese, entrambe per 1-0) e l’unica nota che potrebbe essere positiva per il Pisa (ma il condizionale è d’obbligo) riguarda il fatto che in Serie A l’undici di Italiano non ha più grosse ambizioni di piazzamento. Tutte le energie, fisiche e mentali, potrebbero allora essere conservate per il derby europeo con la Roma lasciando un briciolo di speranza ai nerazzurri che, vale la pena ricordarlo, tre partite casalinghe fa sono riusciti a pareggiare (1-1) con l’Atalanta.

Anche così escludere il 2 sembra rischioso e allora ci vorrebbe un’alternativa. Magari, tornando al discorso iniziale, una rete nel primo tempo del Bologna... eventualità che presenta una quota quasi analoga a quella prevista per il segno 2. L'Over 0,5 ospite primo tempo è in lavagna a 1.93 su Eplay24 e Betsson, a 1.85 su Sisal.